Calcio, conferme alla Biellese: si continua con Luca Prina

Biellese 1902 è lieta di annunciare la conferma di Luca Prina alla guida tecnica della Prima Squadra anche per la stagione sportiva 2025/26, che vedrà i bianconeri impegnati nel campionato LND di Serie D.

Arrivato nell’estate del 2024 con un obiettivo chiaro e condiviso da tutta la società – riportare la Biellese nel quarto campionato nazionale – Prina ha saputo non solo centrare il traguardo con settimane d’anticipo rispetto alla fine della stagione regolamentare, ha impresso un cambiamento profondo e duraturo nella mentalità dell’intero Club.

La sua presenza ha rappresentato fin da subito una svolta, non solo nei risultati ottenuto in campo – straordinari e sotto gli occhi di tutti – ma di una trasformazione culturale che ha fatto crescere ogni settore del club, dalla Prima Squadra fino alla giovanili. Il suo approccio, professionale e strutturato, ha innalzato gli standard del lavoro quotidiano, dimostrando con i fatti che anche in un contesto dilettantistico si può operare con mentalità e metodi da professionisti. Ed è proprio questa visione a guidare ora l’ambizione della Biellese: crescere passo dopo passo, con serietà, continuità e qualità.

L’entusiasmo generato attorno alla squadra ne è la prova più concreta. Il progetto Biellese ha saputo risvegliare l’orgoglio di una città intera, coinvolgendo i tifosi, le istituzioni, il tessuto sociale ed economico del territorio. La dimostrazione che a Biella si può fare. E lo si può fare bene. In continuità con il lavoro svolto e nella convinzione che la forza di un progetto risieda anche nella coesione del gruppo di lavoro, si comunica inoltre la conferma dell’intero staff tecnico che affiancherà mister Prina anche nella prossima stagione sportiva. A loro si aggiungerà Tommaso Brando, che entrerà a far parte dell’area preparazione atletica al fianco di Andrea Marini.

Direttore Sportivo: Massimo Varini

Mister: Luca Prina

Allenatore in seconda: Matteo Gaio

Preparatore Atletico: Andrea Marini

Preparatore Portieri: Paolo Rigolino

Match Analyst: Roberto Perri

Preparatore Atletico: Tommaso Brando