Intervento dei Vigili del Fuoco a Chiavazza per alcuni cavi elettrici che, per cause da accertare, hanno cominciato a sfiammare.

L'allarme è scattato intorno alle 9.30 di oggi, 8 giugno. Sul posto è intervenuta prontamente la squadra di Biella per la messa in sicurezza. Presenti anche i tecnici preposti.