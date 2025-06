Biella, chiusi i lavori su tre centrali termiche scolastiche: ora tocca al tetto del Borgo Nuovo

Gli uffici tecnici del Comune di Biella stanno procedendo in questi giorni con la chiusura contabile dei lavori di riqualificazione di tre centrali termiche e servizi di risoluzione.

Gli interventi hanno interessato la scuola elementare del Piazzo, quella del Vandorno e il Borgo Nuovo. In quest'ultima scuola a giorni partirà un altro cantiere, questa volta per il rifacimento della copertura.

In totale il valore di tutti gli interventi è di circa 356.000 per le centrali termiche e 150.000 per il tetto. Sponsor degli interventi in questo caso è il Comune di Biella, e a seguire i progetti è Simona Zaghi.