TeamVolley, ai saluti Salussolia e Preden

Sei anni insieme non si dimenticano facilmente. Il TeamVolley saluta e ringrazia due collaboratori storici come coach Paolo Salussolia e il preparatore atletico Matteo Preden, i quali prenderanno strade diverse. Rimarrà il ricordo indelebile del lungo percorso condiviso.

Il saluto di Paolo Salussolia: «Metto davanti a qualsiasi altro discorso questi sei anni splendidi, trascorsi a Lessona in un crescendo continuo di emozioni. Un lungo periodo di collaborazione più che proficua, insieme a una società che ha sempre dato fondo alle proprie capacità e possibilità per metterci nella condizione di poter lavorare nel migliore dei modi. Un dettaglio che può tradursi soltanto in ringraziamenti. Sono stati sei anni in cui abbiamo portato avanti il nostro metodo, nel quale crediamo fortemente e che è stato sempre sostenuto dai risultati. Per quanto dolorosa possa essere, ritengo che separarci sia la scelta migliore».

Aggiunge Matteo Preden: «Dopo sei stagioni, le nostre strade si separano. Ringrazio innanzitutto la società per la fiducia che ha riposto in me, per aver sempre soddisfatto ogni richiesta volta a potenziare e migliorare l’area di mia competenza, ma soprattutto per il rapporto di rispetto, trasparenza e affetto che si è instaurato negli anni. Ringrazio tutti i gruppi che ho allenato e che mi hanno permesso, di rimando, di crescere professionalmente e umanamente. Sono tante le emozioni provate in queste stagioni: la storica promozione in B2, la rocambolesca salvezza all’esordio in categoria nazionale, le innumerevoli battaglie combattute fianco a fianco con ragazze e staff. Emozioni tali a quelle che provavo da giocatore, qualche anno fa. Sono convinto che si viva di emozioni e mi ritengo fortunato e orgoglioso di aver lavorato per questa società, che conserverò immutata nel mio cuore. Forza TeamVolley, sempre!».

Il ringraziamento del direttore sportivo Marco Motto: «Saluto Matteo e Paul, con cui abbiamo condiviso anni di lavoro, sacrifici e gratificazioni. A nome di tutto il TeamVolley, auguro ad entrambi le migliori soddisfazioni e li ringrazio per la professionalità e l’impegno con cui hanno affrontato il loro incarico a Lessona. Faccio loro un grande in bocca al lupo: i percorsi si separano ma i legami rimangono. Rivederci, in qualsiasi occasione, sarà un piacere».