A Borriana si è parlato di violenza di genere attraverso le pagine di "Un' altra vita" di Lidia Laudani

Venerdì 30 maggio, alle ore 21.00 presso la Sala Consiliare di Piazza Mazzini, si è tenuta la presentazione del libro "Un' altra vita" dell’autrice Lidia Laudani. Il libro tratta la tematica della violenza di genere , attraverso la storia di Beatrice, ed è una narrazione di rinascita, speranza e resilienza.

Alla domanda su cosa l’abbia spinta a scrivere un’opera così intensa e necessaria, e su cosa desideri arrivi prima di tutto al lettore, l’autrice ha risposto:

“Ho deciso di scrivere ‘Un’altra vita’ perché sentivo che era arrivato il momento di dare voce a storie che troppo spesso rimangono silenziose. Viviamo in un’epoca in cui la violenza psicologica, le relazioni tossiche e lo stalking si insinuano nella quotidianità in modi sempre più subdoli, spesso invisibili agli occhi di chi guarda da fuori. Tecniche come il controllo emotivo, la manipolazione affettiva sono diventate tristemente comuni, e molte persone – soprattutto donne – finiscono per sentirsi colpevoli, fragili, sbagliate, quando invece stanno solo subendo forme di violenza sofisticate, ma reali.”

Un testo che non si limita a raccontare il dolore, ma che apre spiragli di luce e rinascita:

“Ho voluto inserire questi temi nel mio libro non solo per raccontarli, ma per smascherarli. Per dare strumenti, consapevolezza, parole a chi non ne ha. Ogni capitolo è costruito come un viaggio interiore, che tocca il dolore, ma anche la speranza. ‘Un’altra vita’ non è solo un titolo: è un messaggio. Un invito a credere che si può ripartire, anche quando tutto sembra perduto.”

Presenti alla serata anche due volontarie dell’Associazione "Non sei sola" di Biella, il cui numero verde è 800266233.

"Ringraziamo chi c’è stato per affrontare il tema , purtroppo attualissimo, della Violenza contro le Donne - si legge nella pagina dei social del Comune di Borriana -. C’è ancora molto da fare per cambiare le cose, e ci auguriamo che sempre più persone vogliano prendere parte a queste iniziative di sensibilizzazione. Grazie di cuore Lidia, ci hai trasmesso molto".