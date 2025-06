Concerto e Santa Messa a Sagliano Micca in onore della Madonna del Sabato

Un weekend di musica e devozione a Sagliano Micca. Lo riporta l'amministrazione comunale sui propri canali social: “Abbiamo vissuto un momento davvero speciale con il concerto in chiesa del coro Le Voci del Sabato Sera, complimenti di cuore per l’intensità e la bellezza dell’esibizione! La domenica abbiamo proseguito con la Processione e la Santa Messa in onore della Madonna del Sabato, condividendo un momento di fede e festa insieme alla comunità di Minervino. Grazie a tutti per la partecipazione e lo spirito con cui abbiamo vissuto questi due giorni ricchi di emozione”.