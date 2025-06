Mercatino dell’Antiquariato e dell’Artigianato di Riva, al via le iscrizioni FOTO

Domenica 29 giugno, mercatino dell’Antiquariato e dell’Artigianato di Riva: torna l’appuntamento dedicato agli appassionati di cose d'altri tempi. Da 38 anni l'ultima domenica dei mesi di marzo, giugno e settembre il Rione di Biella Riva ospita espositori provenienti da tutto il Piemonte, dalla Valle d’Aosta e dalla Lombardia .

Possono partecipare espositori con licenza, con tesserino ( hobbisty ) o Associazioni Onlus a patto che nel proprio banco ci siano oggetti di antiquariato o artigianato .

Non verranno accettati prodotti nuovi .

ISCRIZIONI

Le adesioni potranno essere inoltrate via mail, all'indirizzo manifestazioniriva@gmail.com (in questo caso saranno accolte solo le domande inviate con tutta la documentazione in formato PDF) o potranno essere consegnate presso la nostra sede in Piazza del Monte, dalle ore 16 alle ore 18 nei seguenti giorni : martedì 3/6 venerdì 6/6 martedì 10/6 venerdì 13/6 martedì 17/6.

Periodo iscrizioni: le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre il 18 giugno.

Costi:

•⁠ ⁠il costo della postazione è stato portato dopo molti anni a 25 euro.

•⁠ ⁠occupazione suolo pubblico: al momento è aggiornato a 7 euro

L’invio della documentazione per la partecipazione al Mercatino implica l’accettazione del regolamento

Per ulteriori informazioni potete andare nel nostro sito visionare tutte le modalità di iscrizione e scaricare la modulistica

-⁠sito: https://sites.google.com/view/mercatinoriva

- Mail : manifestazioniriva@gmail.com

- Cell / Whatsapp 3486287821

-⁠Pagina facebook: https://www.facebook.com/entemanifestazioni.biellariva