Tragedia a Vigliano, Happines Eiyegbenin è morto annegato nel torrente Cervo: aveva 37 anni

Era in un tratto di fondale profondo 4 metri il corpo di Happines Eiyegbenin, il nigeriano di 36 anni, trovato senza vita nel tardo pomeriggio di ieri, 1° giugno, lungo il torrente Cervo, nel comune di Vigliano Biellese.

Stando alle prime ricostruzioni, era in compagnia di alcuni amici nelle vicinanze del corso d'acqua quando all'improvviso è scomparso sotto i loro occhi. Forse, una caduta accidentale l'avrebbe fatto finire nel torrente da cui non è più riemerso.

Una volta scattato l'allarme, il personale sanitario del 118 assieme alle forze dell'ordine è giunto con rapidità sul luogo dell'incidente ma purtroppo, nonostante i tentativi di soccorso, non ha potuto far altro che constatare il decesso per annegamento.

La salma è stata affidata ai familiari per le esequie funebri.