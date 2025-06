Biella, Carabinieri e Polizia in piazza Duomo: un uomo oppone resistenza

Polizia e Carabinieri in piazza Duomo, a Biella, per due uomini intenti a disturbare i passanti. Non solo: uno di questi, in evidente stato di ubriachezza, si sarebbe rifiutato di andarsene e avrebbe opposto resistenza agli operatori delle forze dell'ordine. Ora, rischia una denuncia. È successo nel pomeriggio di ieri, 1° giugno.