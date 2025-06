Biella, due auto in fiamme nella notte a pochi minuti di distanza

Serata movimentata quella di ieri sabato 31 maggio a Biella, dove intorno alle 23.30 i Vigili del Fuoco sono intervenuti per domare due incendi divampati quasi contemporaneamente su altrettante autovetture.

Il primo rogo si è verificato tra via Sant’Eusebio e via delle Rogge, mentre il secondo ha interessato un’auto parcheggiata di fronte alla Questura. In entrambi i casi, il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero, contenendo i danni. Una delle vetture ha riportato seri danni al motore, mentre l’altra è andata quasi completamente distrutta.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia, che ha transennato le aree interessate e avviato le indagini con i nucleo NBCR dei Vigili del Fuoco. Entrambi i veicoli sono stati posti sotto sequestro per accertare le cause dei due incendi, avvenuti in momenti e luoghi ravvicinati, circostanza che non esclude un possibile collegamento tra i due episodi.