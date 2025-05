60enne scomparso sul Monte Bo, il campo base si sposta in Valsesia: proseguono le ricerche FOTO

In azione la macchina dei soccorsi

Aggiornamento delle ore 12:00 - 31 maggio

A partire dalla serata di ieri, venerdì 30 maggio, il campo base per le ricerche di Luca Gerbino, disperso nell'area del Monte Bo, si è spostato a Rassa. La decisione è stata presa a seguito di un accordo tra le interforze operanti, che dopo aver scandagliato accuratamente l'intera area biellese, e a seguito di alcuni indizi, proseguiranno sul lato valsesiano.

Proseguono le operazioni di ricerca: le squadre di confine collaborano per giungere ad un risultato.

Aggiornamento ore 20 30 maggio

Ennesimo giorno di ricerche ma ancora nessuna traccia di Luca Gerbino, il novarese domiciliato a Gattinara, svanito nel nulla da domenica scorsa. La macchina dei soccorsi ha battuto i sentieri e le zone del Bocchetto del Croso ma il 60enne non è stato ritrovato.

Dopo opportune valutazioni, da domani, sabato 31 maggio, le ricerche si concentreranno nella vicina Valsesia, dall'Alpe Toso fino a Rassa, con l'impiego di unità locali.

Aggiornamento ore 19.30 29 maggio

Terzo giorno di ricerche in alta Valle Cervo sulle tracce di Luca Gerbino, il novarese domiciliato a Gattinara, svanito nel nulla da domenica scorsa. Le unità di terra, insieme all'elicottero Drago, hanno battuto la zona impervia del Bocchetto del Croso, con l'ausilio dei droni dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino.

A indirizzarli in quel luogo la segnalazione di un uomo: stando alle informazioni raccolte, sembra che un cacciatore abbia incrociato intorno alle 9 di domenica proprio il 60enne lungo un sentiero. Proprio quest'ultimo gli avrebbe confidato di voler affrontare la salita del Monte Bo passando dalla Punta Rusca. Domani, alle prime luci dell'alba, le ricerche si concentreranno nuovamente da quelle parti.

Aggiornamento ore 10.20 29 maggio

Sono riprese questa mattina le ricerche di Luca Gerbino, 60enne domiciliato a Gattinara ma residente nel Novarese, scomparso nel nulla dalla giornata di domenica nel corso di un'escursione nell'alta Valle Cervo. Sul posto le unità di terra dei vari soccorsi (Vigili del Fuoco, CNAS, Guardia di Finanza), oltre all'elicottero Drago per i monitoraggi dall'alto.

Aggiornamento ore 19.20 28 maggio

Secondo giorno di ricerche in alta Valle Cervo ma nessuna traccia del 60enne di Gattinara, scomparso nel nulla dalla giornata di domenica scorsa. Dalle 7 di questa mattina, 28 maggio, la macchina dei soccorsi ha battuto tutte quelle zone del Monte Bo avvolte dalla nebbia di ieri ma nessun nuovo risultato è emerso. In campo, oltre alle unità di terra, anche gli elicotteri per monitorare dall'alto i sentieri attorno alla montagna. Le ricerche riprenderanno anche domani mattina.

Aggiornamento delle 12,59 del 28 maggio

Proseguono le ricerche del 60enne scomparso nella giornata di domenica nell'alta valle del Cervo, e intanto arrivano le prime testimonianze di chi ha tentato di mettersi in contatto con lui. "L’ho chiamato 5 volte fra lunedì mattina e nel primo pomeriggio - racconta una sua conoscente - e solo una di queste il cellulare squillava. Altre 3 partiva la segreteria e di queste 3, due volte ho ricevuto un messaggio automatico “Sono di nuovo raggiungibile”. Presumo dunque che avesse poca linea".

Aggiornamento ore 19.40 27 maggio

Riprenderanno domani mattina le ricerche del 60enne della Valsesia, domiciliato a Gattinara ma originario del Novarese, scomparso nel nulla dalla giornata di domenica nella zona dell'alta valle del Cervo. Ad allertare le forze dell'ordine alcuni amici che non sono più riusciti a mettersi in contatto con lui.

Nella giornata odierna, oltre alle unità di terra, hanno preso parte alle operazioni anche due elicotteri: un mezzo Drago dei Vigili del Fuoco per il trasporto del personale e le perlustrazioni dall'alto, insieme ad un velivolo della Guardia di Finanza, dotato di un sistema all'avanguardia per il rilevamento del segnale telefonico del cellulare appartenente all'uomo anche se il dispositivo risulterebbe ormai spento da tempo.

Il personale del Soccorso Alpino, unito ai Vigili del Fuoco, al nucleo droni di Torino e al Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Alagna, ha perlustrato la zona della punta del Monte Bo e le creste limitrofe ma la nebbia persistente non ha facilitato le operazioni. Si ricomincerà nella mattinata di domani sperando in un miglioramento delle condizioni meteorologiche.

Il fatto 27 maggio

È disperso da domenica un uomo di circa sessant’anni, residente in Valsesia. L’allarme è stato lanciato solo ieri, quando i Carabinieri hanno rintracciato la sua auto chiusa a Montesinaro, località di partenza per escursioni in quota. Le ricerche sono iniziate questa mattina con il supporto delle Interforze che cooperano al fine di velocizzare le operazioni.

“Stiamo battendo la zona con l’ausilio di elicotteri e personale a terra — spiegano i soccorritori - e ci stiamo concentrando soprattutto nell’area della cresta del Croso, dove abbiamo riscontrato elementi utili". In arrivo ulteriori squadre che a breve tenteranno l’aggancio del segnale telefonico, anche se il cellulare risulta spento da tempo. L’uomo è descritto come esperto e allenato, abituale frequentatore della montagna.