Walking Football, concluso lo storico 1° torneo: ecco i risultati della Biellese Over 50 e 60

Si è concluso lo storico “1° Torneo Walking Football” organizzato dal Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta della Figc Lnd, che ha visto l’affermazione del Novara nell’Over 50 e del “Vincenzo Rolando “ Alessandria nell’Over 60, in pratica la conferma per entrambe le squadre che si erano già affermate nell’edizione precedente del campionato organizzato dalla Confederazione Italiana Walking Football concluso con i playoff nel novembre del 2023 a Biella.

L’Over 50 si è deciso in una volata finale a distanza sempre nell’impianto del “Centro sportivo Joker” biellese, dove mercoledì 14 il Superga Vigevano è stato raggiunto nei minuti di recupero sul 3-3 dai padroni di casa dell’Araba Fenice nel recupero della 5a giornata di andata, consentendo così il sorpasso venerdì 23 da parte del Novara, vittorioso 0-1 sulla Biellese 1902 nell’appendice del recupero della 18a giornata, la 9a di ritorno. Decisiva la rete del novarese Gassin al 15’ del primo tempo, così come decisiva in negativo per i lombardi era stata quella su punizione di Ugolini, con tanto di deviazione decisiva della barriera. Partita rocambolesca, che aveva visto prima l’Araba Fenice andare avanti sul 2-0 con Losito e Ugolini, poi i lombardi ribaltare tutto con una doppietta di Rossi e un rigore di capitan Ferrari, che avrebbe permesso loro di vincere il campionato.

Il Novara di coach Martinoli ha invece preceduto di 2 lunghezze il Vigevano, grazie anche al successo 0-3 sul campo dei Devils Walkers Borgomanero prima del decisivo match biellese. Al terzo posto ha chiuso il Casale ‘21, che nel recupero della 5a di andata si è imposto 4-3 sul Confartigianato Novara, tenendo a distanza l’Araba Fenice 4a a -5; al 5° posto il Valchiusella 1999, che ha chiuso pareggiando 0-0 con la debuttante formazione del Cristo Alessandria; per effetto del 4-4 finale con il fanalino di coda Cameri, la Biellese 1902 ha terminato al 7° posto grazie al minor numero di penalità nei confronti dei rossoblù del Borgomanero.

Nell’Over 60 la conferma del dominio piemontese del “Vincenzo Rolando” Alessandria è arrivato nell’ultimo turno, il recupero della 5a giornata di andata con la vittoria dei grigi 0-2 a Novara sulla Gaudenziana, con le reti di Maestri e Mantovani, ritornando così a +3 sul Novara di coach Rossi che riposava. Il terzo posto è andato alla Biellese 1902, vittoriosa 2-0 con Anceschi e Finati sul Pinerolo Luserna, mentre il Torino ha difeso il 4° posto per l’ennesima rinuncia da parte del Confartigianato Novara, tenendo a distanza i Devils Walkers Borgomanero, fermati comunque dal pareggio 2-2 sul campo del Valchiusella 1999.

L’ultimo atto stagionale del Campionato Regionale Figc - Lnd Piemonte Valle D’Aosta di walking football 2024-2025 sarà la premiazione finale, che si terrà sabato 7 giugno alle ore 12,30 presso il ristorante Blue Eat di Orbassano, dove le autorità federali premieranno le prime 3 squadre classificate per ogni categoria (Novara, Superga Vigevano e Casale 21 per l’Over 50 e “Vincenzo Rolando” Alessandria, Novara e Biellese 1902 per l’Over 60) e le prime 3 squadre per la speciale classifica “FairPlay” di ogni categoria, che terrà conto del numero di penalità complessive (ammonizioni più espulsioni) divise sulle reali partite disputate e che vedrà sui podi in Over 50 nell’ordine Cameri (media 6), Confartigianato Novara (6,166) e Biellese 1902 (6,722) e in Over 60 Confartigianato Novara (5,5), Devils Walkers Borgomanero (6,937) e Gaudenziana Novara (8,137).