Biella, Giornata Mondiale Sclerosi Multipla, la caserma dei Carabinieri si tinge di rosso FOTO

Anche quest’anno, in occasione della Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla, fissata per il 30 maggio 2025, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Biella aderisce alla campagna di sensibilizzazione promossa da A.I.S.M. (Associazione Italiana Sclerosi Multipla), sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, al fine di sensibilizzare la cittadinanza sul tema.

AISM, il cui referente per la Sezione della nostra provincia è Paolo Trenta, è presente su tutto il territorio nazionale ed è costantemente impegnata, da oltre 50 anni, nell’attività di ricerca scientifica tesa a sconfiggere la patologia, nel fornire e promuovere una migliore qualità di vita per le persone colpite dalla Sclerosi Multipla, purtroppo sempre più numerose soprattutto in età giovanile.

L’Arma biellese ha partecipato alla Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla illuminando di rosso, colore simbolo dell’Associazione, la Caserma “Aldo Fiorina”, sede del Comando Provinciale dei Carabinieri, in via Fratelli Rosselli