Biella, al via la Settimana del Made in Italy FOTO

Biella si accende di orgoglio e creatività. È ufficialmente iniziata la Settimana del Made in Italy, un’occasione straordinaria per celebrare il talento, la tradizione e l’innovazione che rendono unica la nostra nazione. Tra eccellenze tessili, artigianato di qualità, prelibatezze gastronomiche, e storie di passione, la nostra città diventa protagonista di un viaggio tutto italiano fatto di bellezza e saper fare.

Lo riporta il Comune sui propri canali ufficiali: "Un invito aperto a tutti: venite a scoprire, vivere e condividere il meglio del Made in Italy proprio qui, nel cuore di Biella".