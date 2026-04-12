 / ATTUALITÀ

ATTUALITÀ | 12 aprile 2026, 11:00

Biella, al via la Settimana del Made in Italy FOTO

Biella, al via la Settimana del Made in Italy (foto dalla pagina Facebook di Città di Biella)

Biella, al via la Settimana del Made in Italy (foto dalla pagina Facebook di Città di Biella)

Biella si accende di orgoglio e creatività.  È ufficialmente iniziata la Settimana del Made in Italy, un’occasione straordinaria per celebrare il talento, la tradizione e l’innovazione che rendono unica la nostra nazione. Tra eccellenze tessili, artigianato di qualità, prelibatezze gastronomiche, e storie di passione, la nostra città diventa protagonista di un viaggio tutto italiano fatto di bellezza e saper fare.

Lo riporta il Comune sui propri canali ufficiali: "Un invito aperto a tutti: venite a scoprire, vivere e condividere il meglio del Made in Italy proprio qui, nel cuore di Biella".

Redazione g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore