Scuola MTB OASI ZEGNA pedalare immersi nella natura FOTO

La Scuola Nazionale Mtb Oasi Zegna è dedicata all'apprendimento della mountain bike in totale sicurezza e divertimento è, attiva da anni nel formare giovani appassionati delle due ruote. Situato a Caulera, sopra Trivero nel Comune di Valdilana, offre tutte le risorse necessarie per acquisire le tecniche della mountain bike divertendosi.

La bicicletta senza pedali è essenziale per sviluppare equilibrio e coordinazione e offre un divertimento sicuro per chi si avvicina a questo sport. La scuola accoglie iscrizioni aperte a tutti, compresi bambini delle scuole primarie, ragazzi delle medie e chiunque voglia migliorare le proprie abilità in mountain bike, preparandosi anche alle competizioni.





L'obiettivo principale della Scuola Nazionale Mtb Oasi Zegna è quello di promuovere uno sport sano e divertente, contribuendo alla crescita psico-fisica armonica dei giovani, trasmettendo i loro valori importanti come lealtà, rispetto e responsabilità.





Il bike park di Caulera offre un ambiente permanente e sicuro per praticare la mountain bike, con ostacoli artificiali e naturali creati appositamente. I giovani atleti imparano le tecniche fondamentali di questo sport, gestendo le loro paure e condividendo l'esperienza con gli altri, rimanendo sempre in contatto con la natura.





Il presidente Alessandro Xillo annuncia l'inizio della nuova stagione e il lancio del corso per bambini in età prescolare. Per i più piccoli, il progetto micro-bikers coinvolge bambini dai 3 ai 6 anni, offre loro una bicicletta senza pedali da utilizzare durante il corso, insieme alla divisa, la tessera federale e l' assicurazione inclusa nella tariffa. Gli allenamenti si tengono ogni sabato pomeriggio nell'area di Caulera. Per i mini biker più ambiziosi, c'è la possibilità di partecipare alle gare di cross country riservate a loro, senza obblighi ma consigliati per esercitarsi su circuiti con caratteristiche tecniche e naturali diverse.