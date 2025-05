Biella Rugby, i risultati di UNDER 18, UNDER 16, UNDER 14, UNDER 12, UNDER 10 E OLD

UNDER 18

25.05.25 Biella Rugby v Rugby Viadana 27-28 (22-21) – finale 5°/6° posto Elite 2

Marcatori. Mete: Salussolia, Mosca, Rava (2). Trasformazioni: Salussolia (2). Punizioni: Salussolia.

Biella Rugby: Pagliano; Parnenzini (50’ Formigoni), Pavesi, Meneghetti, Rava; Salussolia, Bocchino; Chtaibi, Rossi (cap.),Mosca; Novani (42’ Perju), Avanzi; Pacchiarotti, Curatolo (47’ Bredariol), Silvestrini.

Emilio Vezzoli, coach: “Finisce 27 a 28 l’ultima partita della stagione. Under 18 che scende in campo mettendosi in gioco dal primo all’ultimo secondo del match, ma la volontà non è bastata per vincere. Certamente non è da considerarsi una sconfitta, se non per il punteggio; nessun rimpianto per il tempo passato con i ragazzi”.

UNDER 16

25.05.25 a Biella “Torneo Gialloverde”

Classifica. Biella Rugby, Rugby Milano, R. Milano Sud, Rugby San Donà, VII Torino, Bassa Bresciana, A&U Milano, Cus Milano, Falchi Lomellina.

Biella Rugby: Grillenzoni; Ubertino, Baiguera, Vitta, Dal Molin; Bertone, Pizzarelli; Ghilardi, Defilippi, Vatteroni; Protto, Zavarise; Borio, Ferro, Rossi. A disposizione: Ruffa, Piazza, Apollonio, Di Girolamo, Ben Alilou, Ubertalli.

Andrea Caputo, coach: “È stata quasi una cavalca trionfale quella della nostra under 16: quattro minipartite giocate, con due sole mete subite, hanno permesso ai ragazzi di vincere il torneo. Bene tutti e il prossimo fine settimana tutti a Livorno”.

UNDER 14

24.05.25 a Ivrea (To) Raggruppamento seven

Partecipanti. BRC, Ivrea, Stade Valdotaine, Volvera

Biella Rugby 1: Siletti, Bolzoni; Gobbi; Paggio, Squara, Buda, Mercandino. A disposizione: Pavanetto, Scanavino.

Biella Rugby 2: Bocca, Balducci; Poli; Armenia, Squara, Botto Poala, Girardi. A disposizione: Mercandino, Bora, Succio.

Edo Romeo, coach: “Buona prestazione dei ragazzi di tutte e due le squadre che hanno disputato la finale per il primo e secondo posto del torneo”.

UNDER 12

25.05.25 a Rovato, Torneo Città di Rovato con: Brc, Rovato, Dragoni Costanza, Botticino, Cernusco, Brixia, Centurioni

Biella Rugby: Andreotti, Baiguera, Bianco, Caneparo, Chiodelli, Finotto, Gnesotto, Guerrini, Leonzio, Mantovani, Milotta, Piacenza, Racanelli, Scaramal, Tagliabue, Valente, Vella.

Francesco Casini, coach: “Non il fine di stagione che speravamo. Non un’ottima prestazione per i ragazzi, ma un decimo posto meritato per quello che si è visto in campo. Troppa individualità, poco gioco di squadra e poco sostegno, c’è ancora tanto da lavorare”.

UNDER 10

25.05.25 a Rovato, Torneo Città di Rovato con: Brc, Centurioni, Villa Panphili, Botticino, West Verona, Rovato, Oggiono.

Biella Rugby: Bertone, Bolla, Lacagnina, Oldrini, Pegoraro, Poverello, Sciuto, Serio, Sormani, Tubia.

Francesco Casini, coach: “I ragazzi presenti hanno tirato fuori tutta la grinta per questo ultimo impegno stagionale, super soddisfatto dell'attitudine e della concentrazione dimostrata dai ragazzi che vincono tutte le partite e pareggiano la finale primo e secondo posto. Penalizzati dalla differenza mete che vede West Verona a +9, mentre noi ci fermiamo a +8 che decreta un secondo posto che sa comunque di successo. Bravi tutti, il miglior modo per terminare la stagione”.

OLD

24.05.25 Asti v Biella Rugby 5-35

Marcatori. Mete: Ceccato, Clerico, Mainardi (2), Grillenzoni, Valenti, Messina.

Biella Rugby: Grillenzoni; Grandi, Fozzato, Messina, Pozzati; Ceccato, C. Iacobellis; E. Iacobellis, Heery, Tagliabue; Revolon, Mainardi; Vatteroni, Martino, Cocimano. A disposizione: Maffeo, Guadagnuolo, Raisi, Valenti, Torre, Fusaro, Clerico, Givone, Andreotti, Ramella Pollone.

Silvio Ceccato, coach: “Ottimo modo di finire il campionato, una bella vittoria portata a casa con un bel gioco di squadra e con la concentrazione giusta per tutta la partita. Sono molto contento perché ho visto giocatori nuovi entrare in campo con la giusta attitudine

Daniele Vatteroni, TM: “Finiamo il nostro girone al quarto posto su otto, contentissimo di tutto il gruppo, che durante la stagione ha dimostrato attitudine, disciplina e bella tecnica. Possiamo solo migliorare. Oltre al bel gruppo di amici' iniziamo anche ad essere una bella squadra”.

Classifica finale girone Nord Ovest. Brescia punti 30; Rovato 26; Monza 25; Biella 19; Como 16; Bergamo 7; Torino 6; Asti 2.