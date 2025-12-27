Piccoli campioni crescono, medaglia d'oro per Rayan Salhi nella Coppa Italia di kick-boxing

Piccoli campioni crescono. Rayan Salhi, 12 anni, ha ottenuto la medaglia d'oro in Coppa Italia di kick-boxing nel prestigioso circuito della Fight One.

“Un successo che premia il suo talento, ma soprattutto il lavoro dell'intera squadra – spiega Fabio Lavecchia, della FL-MuayThai -. Le sue doti naturali sono indubbie, così come il suo impegno in palestra. Ma ogni successo individuale aiuta a far crescere tutto il gruppo. Questa è la nostra filosofia. Torniamo infatti da Bergamo anche con altri importanti risultati, che fotografano un anno di lavoro e di crescita sportiva e umana”.

In Lombardia, infatti, anche Giulio Piva, Nelson Tocino e Davide Gheller hanno incrociato i guantoni con avversari di valore, piazzandosi in alto nel tabellone generale.“Risultati che fanno morale e classifica per la nostra società” insiste Lavecchia.

Piva e Gheler infatti sono arrivati ai quarti di finale nel torneo K1 mentre Tocino ha raggiunto la finale, che poi non ha visto nessun vincitore. “Ci alleneremo tutti i giorni per preparare al meglio le sfide di gennaio e di febbraio – conclude Lavecchia -. La nostra scuola punta sulla sicurezza e la crescita dei giovani e dei giovanissimi. Per affrontare le sfide sul ring e sul tatami servono allenamento costante e dedizione”.