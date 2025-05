Biella, in casa ha una serra per la coltivazione di marijuana: scoperto dai Carabinieri FOTO

Destava da tempo sospetti il 35enne biellese che, negli ultimi mesi, riceveva presso la propria abitazione numerosi giovani. Un andirivieni che non è sfuggito ai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri di Biella.

Dopo numerosi e discreti servizi di osservazione, i militari hanno deciso di perquisire l’abitazione dell’uomo trovandovi una vera e propria serra destinata alla coltivazione della marijuana, completa di impianto di illuminazione ed aereazione al fine di creare il giusto habitat per la crescita delle piante.

Sono state inoltre rinvenute e sequestrate due piantine di cannabis dell’altezza di circa 15 cm, in fase di crescita, e circa 50 grammi di marijuana già suddivisa in 6 contenitori, pronti per la vendita, oltre ad un bilancino di precisione.

L’uomo è stato quindi denunciato in stato di libertà alla Procura di Biella per il reato di coltivazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.