Piante cadute a terra, in azione AIB e Vigili del Fuoco

Ancora interventi di piante cadute a terra a causa del maltempo. Ieri pomeriggio, 22 maggio, la squadra AIB di Bioglio si è attivata per mettere in sicurezza le aree colpite da simili disagi.

Non solo: nella notte appena trascorsa i Vigili del Fuoco sono giunti tra Brusnengo e Masserano per alberi crollati sulla carreggiata. Anche in questo caso, si è proceduto al ripristino della viabilità.