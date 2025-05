Torna a Biella Giro d'Impresa: Fondazione Sella propone due visite guidate.

In occasione della 19ª tappa Biella-Champoluc del Giro d’Italia 2025, torna Giro d’Impresa Biella, iniziativa promossa dalla sezione Turismo e Cultura dell’Unione Industriale Biellese a cui anche Fondazione Sella ha aderito.

Giro d’Impresa nasce per valorizzare il turismo industriale e la cultura di impresa del nostro territorio. Nelle due giornate previste dall’iniziativa sarà possibile visitare le aziende, i musei e gli archivi d’impresa che vi partecipano.

Fondazione Sella propone due visite guidate alla sua sede e al Lanificio Maurizio Sella in programma venerdì 30 maggio alle 10,00 e alle 11,30. È possibile accedere solo su prenotazione, fino a un massimo di 15 persone per gruppo.

Vi aspettiamo per un viaggio nella storia industriale biellese!

Venerdì 30 maggio 2025, ore 10 e ore 11,30

Lanificio Maurizio Sella, Via Corradino Sella 10, Biella

Per info e prenotazioni: info@fondazionesella.org – 015 25 22 445