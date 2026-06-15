I riflettori dell'estate si accendono sui 300 eventi di Sanremo (Foto e video)

Sala specchi completamente gremita per la presentazione del calendario estivo sanremese: a Palazzo Bellevue è stata resa nota la serie di eventi che accompagnerà l'estate della Città dei fiori. Oltre all'amministrazione cittadina e a parte degli organizzatori, erano presenti anche vari esponenti delle associazioni di categoria.

Grande protagonista sarà ovviamente la musica, tra i concerti di Pian di Nave, le serate della Sinfonica e altro ancora: “L’offerta musicale – commenta l’assessore al turismo Alessandro Sindoni – è pensata per coprire ogni generazione: accanto a conferme come il Sanremo Jazz Festival, UnoJazz&Blues e i concerti dell’Orchestra Sinfonica, ospiteremo grandi nomi della scena contemporanea. Al contempo, abbiamo voluto dare spazio alle famiglie e alla cultura. Con questa proposta così variegata, Sanremo si conferma destinazione turistica di eccellenza. Desidero rivolgere un ringraziamento all’ufficio turismo, al Tavolo del Turismo e a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questo calendario, a cui sarà dedicata una specifica campagna promozionale”.

Ruolo importante sarà giocato dal Casinò: "L'obiettivo del Comune di Sanremo - spiega il presidente del Cda Giuseppe Di Meco - è lo stesso che abbiamo noi: se la città va bene, andiamo bene anche noi. Abbiamo quindi individuato gli eventi da valorizzare, sia tramite promozione sia tramite contributo diretto. Dal canto nostro, noi facciamo una cosa importante, ma anche naturale: pensiamo ai Martedì letterari, che sono un evento storico e che abbiamo deciso di portare fuori dalla casa da gioco come lo scorso anno, con tanti ospiti. Il nostro sostegno non è solo diretto, ma anche legato a un aspetto qualitativo".

Un ruolo chiave quindi è quello del turismo culturale: "La nostra città e i nostri luoghi sono unici - commenta l'assessore Enza Dedali - e abbiamo puntato alla valorizzazione. Un luogo chiave sarà piazza Nota, che diventerà luogo di ritrovo dedicato ai più piccoli. Lo scorso anno avevamo lanciato i laboratori in piazza, mentre ora lo renderemo palcoscenico di eventi teatrali. Apriremo poi durante la serata la biblioteca civica, fino alle 22:30. Spazio poi alle visite guidate, specie quest'anno che si festeggiano i cent'anni della statua della primavera. Vari eventi saranno poi gratuiti. Concludo ringraziando il grande lavoro fatto dagli uffici della cultura".

Infine attenzione al tema della pulizia: "Il miglior biglietto da visita per la nostra città è l'ordine e la pulizia - interviene l'assessore Ester Moscato - Noi in questo periodo abbiamo posato molte ecoisole, così da effettuare un passaggio importante per le esigenze del centro. Le ultime saranno attive dalla fine della settimana. Abbiamo poi deciso di aumentare gli incrementi sul contrasto degli abbandoni, oltre ad aumentare le pulizie delle strade notturne e un aumento dei mezzi. Ovviamente interverremo anche se riscontreremo delle criticità. Il nostro obiettivo è rendere la nostra città il più vivibile possibile".

Nel corso della presentazione sono intervenuti anche i rappresentanti delle associazioni e del Tavolo del turismo, che hanno espresso la loro soddisfazione per il ricco calendario di questa stagione.

IL PROGRAMMA



Un ricco programma che prevede oltre 300 appuntamenti e coinvolge, tra le location principali, anche piazza Borea d’Olmo, piazza Colombo, l’auditorium Franco Alfano, il Forte di Santa Tecla e la Pigna con musica, intrattenimento, incontri culturali, appuntamenti per le famiglie e i tradizionali fuochi d’artificio di Ferragosto.

Un cartellone multiforme, quindi, capace di intrecciare la grande tradizione musicale della città con rassegne letterarie, festival jazz, cinema sotto le stelle, laboratori per bambini, teatro dialettale ed eventi sportivi.

A dare il via ai grandi eventi, la Festa della Musica del 21 giugno, con una line-up diffusa che trasformerà ogni angolo del centro cittadino e del Porto Vecchio in un palcoscenico a cielo aperto.

Si prosegue poi con la seconda edizione del “Sanremo One Night Summer Hits” che presenta concerti gratuiti con grandi nomi della musica italiana quali LDA, Aka7even, Sissi e Amelie Villano (18 luglio), Baby K, Grelmoss e Lil Jolie (1 agosto), Bianca Atzei, Senza Cri e Antonia (8 agosto). L'appuntamento del 15 agosto vedrà protagonista Clara e Vegas Jones. La serata del 22 agosto ospiterà invece Ditonellapiaga, MilleAlice. L'atto conclusivo sarà il 12 settembre a Cento, con la presenza di Sarah Toscano, già protagonista della passata edizione.

Tra i momenti più attesi, quello di sabato 25 luglio a Pian di Nave, che ospiterà il grande spettacolo musicale “La Notte dei Fiori”, firmato Rai/Comune di Sanremo, i cui dettagli verranno svelati nelle prossime settimane.

Inoltre, l’assessorato al turismo si avvale della programmazione congiunta del Casino, dell’Orchestra Sinfonica e del Teatro Ariston.

Spazio quindi alla comicità con Gabriele Cirilli (27 giugno, Casinò), I Gemelli di Guidonia (18 luglio, Casinò), Leonardo Manera (23 luglio, piazza San Siro), Raul Cremona (28 luglio, piazza San Siro) e Roberto Lipari (9 agosto, Pian di Nave).

Non mancheranno la grande cultura e il giornalismo con Antonio Caprarica (6 luglio, Pian di Nave), Serena Bortone (17 luglio, Pian di Nave), Marcello Veneziani (29 luglio), Andrea Vitali (20 agosto), Concita De Gregorio (27 agosto, Pian di Nave), Maurizio De Giovanni (29 agosto), all’interno della rassegna “I Martedì Letterari sul mare”, curata dal Casinò.

La musica prosegue con le proposte della Fondazione Orchestra Sinfonica: Goran Bregovic (5 luglio, Pian di Nave), Kurt Elling (11 luglio, auditorium Franco Alfano), Ana Carla Maza (19 luglio, auditorium Franco Alfano), Raiz (24 luglio, auditorium Franco Alfano), Filippo Graziani (29 luglio, auditorium Franco Alfano), Ron (4 agosto, V.), Belinda Davids (spettacolo “The Greatest Love of All”, 10 agosto, auditorium Franco Alfano), con l’omaggio a Whitney; Franco Dalla (13 agosto, auditorium Franco Alfano), Paola Turci (18 agosto, auditorium Franco Alfano), lo spettacolo Break Free (“Long Live The Queen”, 21 agosto, auditorium Franco Alfano).

E ancora al Teatro Ariston, la mostra: “Mike Bongiorno” (sino al 13 settembre), “The Queen of rock- tribute a Tina Turner” (30 luglio), lo spettacolo “Arriva Lucilla” (3 agosto), il Balletto di Milano in scena con “Carmen” (5 agosto), Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi (7 agosto), Luca Bono (10 agosto), The World of Disney in Concert (12 agosto), Enrico Nigiotti (18 agosto), Marco Falaguasta (20 agosto), La grande storia dei Pooh (25 agosto), Sanremo Rock (11, 12 settembre).

Al Forte di Santa Tecla: intrattenimento musicale con i Beat Less su corso Nazario Sauro, in occasione della Festa della Musica; rassegna cinematografica “Il Forte del Cinema”; “Ruins”; mostra fotografica di Lidia Giusto; “Mare Vostrum”; mostra fotografica di Eleonora D’Angelo; “Swing Corner of the Fortress”; “Voxonus Festival”; “La terra degli ulivi”, spettacolo teatrale con Pino Petruzzelli; stagione concertistica internazionale “Musica a Santa Tecla”; “I giochi di una volta” per famiglie. E ancora: il Balletto Teatro di Torino; visita guidata gratuita su prenotazione “Il quartiere del Porto e Santa Tecla” (con ritrovo davanti alla Capitaneria di Porto).

Le presenze di “UnoJazz&Blues” e del “Sanremo Jazz Festival” uniscono la tradizione storica del jazz a Sanremo con l’energia itinerante della band, creando un unico grande palcoscenico estivo dal Teatro del Casinò, alle piazze, alle vie cittadine.

Sanremo ospita anche il “Festival degli artisti di strada”: il 3 e 4 luglio si svolgerà il “Sanremo Street Music Festival – Jazz & Blues Edition”, dedicato alla scoperta e alla valorizzazione di nuovi talenti della scena jazz e blues. Organizzato da Open Stage S.r.l. in partnership con UnoJazz&Blues e il Comune di Sanremo, il festival porterà nel cuore della città nove artisti e gruppi emergenti selezionati attraverso una call nazionale. Le esibizioni si svolgeranno in tre postazioni lungo via Matteotti e culmineranno nella finale di sabato 4 luglio, nei pressi del Teatro Ariston in piazza Borea. A decretare i tre finalisti e il vincitore, una giuria composta da rappresentanti del Comune di Sanremo, di UnoJazz&Blues e di Open Stage. Il vincitore avrà l’opportunità di esibirsi alla serata finale dell’UnoJazz&Blues Contest 2026 e al Portanuova Music Fest. Inoltre, qualora in possesso dei requisiti previsti dal regolamento, accederà direttamente e gratuitamente alle selezioni di Area Sanremo. La partecipazione è gratuita ed è aperta ad artisti singoli e gruppi, italiani e stranieri, anche minorenni dai 16 anni in su.

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