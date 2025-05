Biella, elezioni dei nuovi consigli di quartiere: al via l'iter con le riunioni informative

A seguito delle modifiche apportate al Regolamento della Partecipazione, che ne hanno semplificato il procedimento, è avviato il percorso per l’elezione dei nuovi Consigli di Quartiere, a Biella. A tal fine sono previsti incontri in tutti i Quartieri della Città durante i quali verranno illustrate le procedure da seguire. Il primo appuntamento previsto per il prossimo 28 maggio, alle 20.30, si terrà a Chiavazza, presso il teatro Parrocchiale di via Firenze, e si proseguirà poi con gli altri: Centro, Riva, Vernato Thes, Villaggio Lamarmora, San Paolo-Masarone-Villaggio-Sportivo, Piazzo, Oremo-Barazzetto-Vandorno, Valle Oropa, Pavignano-Vaglio-Colma.

Ricordiamo che il Regolamento, modificato nel giugno 2023 con voto unanime, dal Consiglio Comunale, disciplina gli strumenti di partecipazione dei cittadini all’attività politica, amministrativa, economica e sociale della comunità, promuovendo con i Consigli di quartiere, l'aggregazione e la partecipazione alla vita amministrativa di coloro che vi risiedono o vi lavorano.

L’assessore ai quartieri e partecipazione, Domenico Gallello, commenta: “I Consigli di Quartiere rappresentano un pilastro importante nel governo delle città, offrendo ai cittadini una metodologia concreta per esprimere le proprie esigenze, proporre soluzioni e partecipare attivamente alla vita della comunità. Per tali motivazioni sono estremamente soddisfatto per l’avvio dell’iter di elezione dei nuovi Consigli di quartiere al fine di creare, in tempi brevi, una rete di partecipazione diffusa in grado di trasformare la voce locale in azione tangibile e di promuovere il dialogo e rafforzare il senso di appartenenza, contribuendo attivamente alla creazione di una comunità più viva e solidale. Invito i cittadini a partecipare numerosi!”