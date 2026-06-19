Perdita d’acqua in via Carso, intervento urgente di Cordar per evitare ulteriori disagi FOTO

Intervento urgente nella mattinata di oggi venerdì 19 giugno lungo via Carso a Biella, all’altezza dell’incrocio con via Piave, dove nella tarda serata di ieri è stata segnalata un'importante perdita sulla rete idrica gestita da Cordar.

La situazione è stata attentamente valutata dai tecnici e dai responsabili della società, chiamati a decidere se procedere immediatamente con i lavori o rinviarli per limitare l’impatto sulla viabilità cittadina, già messa a dura prova dalla chiusura del ponte della tangenziale. Alla fine, considerata l’entità della perdita, si è deciso di intervenire senza ulteriori attese per evitare possibili danni alla rete e alla sede stradale.

A fare il punto della situazione è stato il presidente di Cordar, Gabriele Martinazzo. "Quando ci vengono segnalate delle perdite interveniamo sempre con la massima attenzione. Apprezzo molto la collaborazione dei sindaci del territorio e, in generale, delle amministrazioni locali. In questo caso era necessario agire rapidamente perché la perdita era particolarmente consistente. Ieri sera, rientrando da Milano attorno all'una di notte, ho potuto constatare personalmente la situazione e la quantità d'acqua dispersa era davvero notevole".

Martinazzo ha spiegato che la decisione di avviare i lavori è stata assunta in accordo con il Comune di Biella e con l'assessore Luca Castagnetti. "Questa mattina abbiamo concordato l'intervento e i lavori sono ormai in fase di conclusione. Se fosse stato necessario, eravamo pronti a proseguire anche durante la notte pur di ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile".

Il presidente di Cordar ha inoltre voluto ringraziare il personale impegnato sul posto e l'impresa incaricata dell'intervento. "Desidero ringraziare sia i tecnici di Cordar sia la ditta che sta operando per limitare il più possibile i disagi e consentire la circolazione dei veicoli in una zona già interessata da criticità legate alla viabilità".

L'invito rivolto ai cittadini è quello di avere ancora un po' di pazienza. "Purtroppo queste situazioni non possono essere programmate. Sembra quasi che quando esiste già un problema di traffico ne arrivi subito un altro ad aggravarlo, ma in alcuni casi intervenire è indispensabile. L'importante è lavorare rapidamente per risolvere il problema e tornare alla normalità nel minor tempo possibile".