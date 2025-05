Aurora Orrù vince ancora all'ombra del Monte Bianco: i risultati della 5a prova Italia Bike Cup FOTO

Ancora una vittoria per Aurora Orrù nella quinta prova del Challenge Nazionale Giovanile XCO Italia Bike Cup, disputata a Courmayeur su uno dei tracciati più tecnici d’Italia. Dopo il titolo di Campionessa Regionale conquistato la scorsa settimana, la giovane atleta conferma il suo stato di forma trionfando nella categoria Donne Esordienti 2° anno, dimostrando solidità e determinazione sui sentieri ai piedi del Monte Bianco.

Soddisfazioni anche per gli altri giovani di Valdilana impegnati nella competizione, che continua a vedere i ragazzi migliorare prova dopo prova, alimentando speranze per i prossimi importanti appuntamenti stagionali.

Nella combattutissima categoria Juniores, Alessandro Garbaccio conquista un ottimo 6° posto nazionale. Un risultato di grande valore che segna un punto di svolta nella stagione dell’atleta valdilanese, capace di risalire la classifica dopo un inizio difficile, entrando finalmente nella top 10 italiana.

Tra gli Esordienti 1° anno, Samuel Gasparella centra il 7° posto, mentre Daniel Berlusconi conclude in 48^ posizione. Nella categoria Esordienti 2° anno, in gara anche Martino Ballada (59°), Matteo Foglia (62°) e Riccardo Cerri (65°), che portano a termine con determinazione una prova di alto livello tecnico.

Grande entusiasmo e orgoglio per tutti i giovani in gara, che stanno crescendo di settimana in settimana sotto i colori dell'Orange Power. La stagione è ancora lunga e i margini di miglioramento restano ampi, ma i risultati di Courmayeur dimostrano che la strada è quella giusta.

Complimenti a tutti e continuate così: Never give up! Orange Power!