Drone in volo precipita su un'auto: lite fra conducente e genitori del giovane pilota

Nella giornata di ieri, domenica 18 maggio, un singolare episodio di cronaca si è verificato a Castelletto Cervo.

Come dichiarato dai Carabinieri, intervenuti sul posto a seguito della collisione tra un drone e un veicolo in transito, un ragazzo minorenne, residente fuori provincia e privo di qualsiasi abilitazione al volo, stava sorvolando l’area con il suo velivolo quando, per cause in corso di accertamento, il drone si è scontrato con un'auto che stava passando in quel momento.

L’urto ha provocato un danno alla carrozzeria del veicolo, generando un acceso confronto tra il conducente dell'auto e i genitori del giovane pilota. In un primo momento, questi ultimi si sarebbero rifiutati di constatare il danno, ma grazie all'intervento dei Carabinieri è stata riportata la calma, e le parti si sono scambiate i dati per un eventuale risarcimento.