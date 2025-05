Via Zara a Biella sarà chiusa alla circolazione il 5 giugno dalle 12 alle 13 per consentire lo svolgimento della recita di fine anno scolastico della primaria Collodi. Il tratto interessato dalla modifica alla viabilità sarà quello davanti al plesso delle elementari, compreso tra via Carso e via Trento.

A fare richiesta è stata la stessa scuola al Comune, che ha disposto che il divieto non riguarderà i soli veicoli dei mezzi di soccorso .