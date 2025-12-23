 / Biella

Biella | 23 dicembre 2025, 07:20

Parcheggi blu gratuiti a Biella oggi 23 dicembre

E' un'iniziativa del Comune in occasione del Natale

In occasione delle festività natalizie, il Comune di Biella ha disposto un'importante iniziativa volta a favorire la partecipazione dei cittadini e incentivare l’afflusso dei visitatori nel centro città. Oggi 23 dicembre, infatti, i parcheggi blu saranno gratuiti.

La decisione rientra in un più ampio progetto di valorizzazione del centro cittadino durante il periodo natalizio, con l’obiettivo di agevolare lo shopping locale e rendere più comode le visite agli eventi e alle attività che animeranno Biella nelle prossime settimane.

s.zo.

