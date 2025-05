Il coordinamento Biellesi per la Palestina Libera scende in piazza

In occasione dell'anniversario della fondazione dello stato di Israele il 15 maggio 1948 e della conseguente Nakba (catastrofe) del popolo palestinese, i morti accertati causati dai bombardamenti a tappeto e della distruzione sistematica di ogni infrastruttura vitale della striscia di Gaza in un anno e mezzo di genocidio dispiegato sono almeno 60000 (secondo le stime più prudenti; molto probabilmente molti di più, almeno il doppio).

Intanto le pratiche di pulizia etnica nella Cisgiordania occupata procedono sempre più spedite, con la violenza dei coloni armati e sostenuti dall'esercito israeliano ormai senza limite alcuno.

Come coordinamento Biellesi per la Palestina Libera ci sentiamo nuovamente in dovere di scendere in piazza in modo continuativo per denunciare l'orrore disumano che si sta consumando sotto i nostri occhi e la criminale e vergognosa complicità dello stato italiano (che giusto ieri ha approvato l'acquisto di tecnologie militari da Israele) e degli altri stati occidentali, che continuano a sostenere e armare il governo genocida dei criminali di guerra Netanyahu e Smotrich.

Per questo i prossimi appuntamenti in programma sono