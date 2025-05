Il Comune di Biella investe nello sport: 700mila euro per il nuovo manto sintetico del campo da rugby

L’Amministrazione Comunale di Biella punta sul rugby e sullo sport di alto livello. Alla luce della crescente popolarità della disciplina sul territorio e del prestigioso traguardo raggiunto dal Biella Rugby Club, attualmente militante nel massimo campionato nazionale, il Comune ha deciso di procedere con un importante intervento di riqualificazione del campo da gioco.

L’intervento prevede il rifacimento completo del manto in erba sintetica del campo da rugby realizzato nel 2009 nella cittadella in via Salvo D'Acquisto, al fine di ottenere la nuova omologazione da parte della Federazione Italiana Rugby, certificazione è infatti necessaria per consentire la disputa di incontri ufficiali di eccellenza.

Il progetto, il cui costo complessivo stimato è pari a 700.000 euro, sarà interamente finanziato con fondi comunali. La somma coprirà le spese per la progettazione, la realizzazione dei lavori e gli eventuali adeguamenti tecnici correlati.

Il Comune ha già dato il via alla progettazione interna, primo passo concreto verso un’opera che rappresenta non solo un investimento infrastrutturale, ma anche un segnale di sostegno allo sport giovanile e di alto livello, e un riconoscimento all’impegno della società biellese, divenuta negli anni un punto di riferimento nel panorama rugbistico nazionale.