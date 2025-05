Marchioni risponde al Pd: “Giudicatemi sui fatti, non sulle poltrone”

Dopo le critiche sollevate dal Partito Democratico in merito alla sua nomina alla guida di Conser Vco – ritenuta incompatibile con l’attuale ruolo di vertice in Atc Piemonte Nord – Marco Marchioni rompe il silenzio e risponde punto su punto alle accuse. Lo fa rivendicando la legittimità del voto che lo ha eletto con il sostegno di 40 Comuni su 74 e invitando a spostare il dibattito politico dalle polemiche ai fatti.

“Non accetto lezioni da chi per anni ha occupato ruoli di potere sul territorio”, afferma, assicurando la piena operatività su entrambi i fronti: gestione rifiuti e edilizia pubblica. E aggiunge: “Sono pronto al dialogo con tutti, anche con il PD, ma ora servono risposte concrete ai cittadini”.



“Come ho già avuto modo di dichiarare, non intendo in questo momento alimentare qualsivoglia polemica circa la mia nomina al timone di Conser Vco, soprattutto se ad innescarla è quello stesso Pd che per anni si è distribuito ruoli e incarichi pubblici a Verbania e non solo. La mia elezione è avvenuta per voce della maggioranza dell’assemblea dei sindaci del territorio, mi sembra dunque fuori luogo avanzare critiche pretestuose che hanno il solo scopo di avvelenare ulteriormente il dibattito politico cittadino. Su 74 Comuni, va ricordato, 40 hanno votato la mia persona – dunque poco meno del 56% delle preferenze degli azionisti – 24 Pino Grieco del Pd. I numeri, mi pare, che parlino chiaro. Ad ogni buon conto, a chi mi attacca a mezzo stampa replico dicendo: giudicatemi sui fatti, come avviene in democrazia e, per quanto mi riguarda, sia quando a governare è il centro sinistra, sia quando a farlo è il centro destra. Sono pronto al dialogo e ad ascoltare eventuali proposte costruttive da parte di tutti, partito democratico compreso. Serve, però, rimboccarsi le maniche per dare risposte concrete e di buon senso ai cittadini sui problemi che riguardano, in relazione a Conser, il settore rifiuti. In merito, infine, alla possibile perdita d’efficienza alla guida di Atc Piemonte Nord, mi fa piacere apprendere che ci sia tale preoccupazione, ma rassicuro sin d’ora che la mia presenza all’Agenzia territoriale per la casa sarà assidua, costante, e propositiva come fatto sino ad oggi, per rispetto a tutti i 60mila inquilini del quadrante”.