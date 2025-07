Emergenza topi in via Ottolenghi a Chiavazza, la risposta di ATC

"Sono una mamma residente in via Ottolenghi 4, in un alloggio ATC a Biella Chiavazza, indignata dall' indifferenza degli organi competenti". Inizia così lo sfogo di una cittadina esasperata da una situazione che definisce "inconcepibile": la presenza massiccia di topi nel cortile della palazzina e nei giardinetti adiacenti, frequentati ogni giorno dai bambini del quartiere.

La donna denuncia l’assenza di risposte da parte delle istituzioni, nonostante le numerose segnalazioni inviate via e-mail e per lettera. "È pericoloso, i topi girano indisturbati nei luoghi dove i nostri figli giocano. È inconcepibile che nessuno venga a disinfestare. Non si può più scendere in cortile. Possibile che per le manifestazioni si trovino sempre fondi, e per emergenze sanitarie come questa no? Nemmeno il sindaco ha dato risposta", afferma amareggiata.

In seguito alla denuncia, ATC Piemonte Nord ha fornito una replica ufficiale, chiarendo di essere a conoscenza del problema: "La situazione di via Ottolenghi è stata segnalata e il nostro tecnico di zona ha già effettuato un sopralluogo. Non risultano rotture o guasti alla rete fognaria. Il problema – spiega l’Agenzia – deriva dall’ammasso indiscriminato di rifiuti nelle cantine della palazzina. Dove gli spazi comuni vengono mantenuti puliti, non si rileva presenza di topi. Al contrario, in casi come questo, dove ignoti abbandonano immondizia violando i regolamenti condominiali, i roditori trovano facilmente rifugio".

ATC aggiunge che il comportamento incivile di alcuni inquilini può configurare un reato, e che in caso di identificazione, saranno previste sanzioni anche penali. "L’Agenzia invita pertanto per l’ennesima volta gli inquilini al rispetto delle regole, sottolineando che nel caso di specie di via Ottolenghi non ha responsabilità alcuna di quanto accaduto. Ad ogni buon conto, stante il crono programma e le risorse disponibili e previo pulizia delle cantine per non rendere l’intervento vano, si provvederà a incaricare una ditta specializzata nella derattizzazione, suddividendo poi le spese verso tutti gli inquilini".