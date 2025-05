2 equipaggi della Rally & co al Valle d'intelvi

Riparte dalla 17° edizione del Rally Valle d’Intelvi in provincia di Como la stagione nei rally moderni per gli equipaggi portacolori della Rally & co che saranno protagonisti questo fine settimana nella gara Lariana.

Partenza sabato 17 da San fedele Intelvi con la disputa di 6 prove speciali mentre domenica saranno 4 i tratti cronometrati per un totale di 61 km. Molta curiosita’ per il debutto di Maurizio Gabella e Cristina Roccati sulla nuovissima Lancia y rally4 numero 41 che segna il ritorno della casa italiana nelle competizioni ; numero 94 invece per Andrea Fersini e Carmelo Cappello che a bordo della consueta mini cooper racing start plus puntano ad un pronto riscatto dopo il ritiro sulla prima prova al rally prealpi orobiche