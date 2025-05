La mediazione familiare e i servizi per le coppie in separazione, un convegno a Biella

Oggi venerdì 16 maggio, a partire dalle ore 14:30, presso la Sala Becchia della Provincia di Biella si terrà un incontro di presentazione dei servizi offerti sul territorio biellese dedicati alle famiglie che stanno affrontando la separazione.

L'evento è organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Biella in collaborazione con i Centri per le Famiglie dei Consorzi IRIS e CISSABO e con il Consultorio "La Persona al centro" di Biella.

L'evento rientra nell'offerta formativa degli Avvocati ma è aperto agli operatori che si occupano di famiglia o famiglie, come i Servizi Sociali, ed è aperto alla cittadinanza.

Verranno illustrate le modalità operative e di accesso ai servizi offerti alle famiglie dai tre Enti sul territorio biellese, come precisato nella locandina che si allega.

L'obiettivo dell'evento è quello di diffondere la conoscenza e la "cultura" della mediazione dei conflitti familiari e degli interventi a supporto dei genitori che affrontano la fase separativa e al riguardo verrà presentato anche il servizio dei "gruppi di parola per figli di genitori in separazione": un'attività che aiuta i figli di genitori separati a condividere, raccontare e elaborare le emozioni legate alla separazione dei genitori.

Questo il programma della giornata: alle 14,30 Saluti istituzionali ;14,40 Consorzio I.R.I.S.: il Centro per le famiglie e il servizio Ge.co -Gestione del Conflitto per genitori in separazione: (Direttore dott.ssa Patrizia Marcacci; Referente Centro per le famiglie D.ssa Anna Sola) Consorzio CISSABO (responsabile area integrativa dott. Francesco Garzetti) Consultorio La Persona al Centro (Direttore dott. Gianluca Greggio); 15,20 L’intervento di mediazione familiare: mediatrici dott.ssa Alessia Filippa (Ge.Co) dott.ssa Cristina Romagnoli (La Persona al Centro); 16,05 Il sostegno psicologico a Ge.Co (dott.ssa Simona Rossin); 16.20 I gruppi di parola per figli di genitori separati (dott.ssa Annalisa Coppa); 17,00 dibattito Modera avv. Stefania Fontana (Consiglio dell’Ordine degli Avvocati Biella).

L’evento è stato accreditato ai fini della formazione professionale continua dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Biella con attribuzione di 1 credito formativo per ogni ora di partecipazione in materia civile famiglia.