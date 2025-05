Aurora Orrù Campionessa Regionale XCO Esordienti 2° anno FOTO

S. Anna di Monteu Roero (CN), 11 maggio 2025

Giornata da incorniciare per i nostri giovani atleti impegnati nel 27° XCO del Roero, valevole come Campionato Regionale Giovanile Piemontese 2025.

Brilla su tutte Aurora Orrù, che conquista il titolo di Campionessa Regionale XCO nella categoria Donne Esordienti 2° anno, confermando l’ottimo stato di forma già dimostrato con la medaglia d’argento al Campionato Italiano d’Inverno. Un risultato che dà ulteriore slancio e fiducia per i prossimi importanti appuntamenti stagionali.

Ottimi riscontri anche per i nostri ragazzi:

Categoria Esordienti 1° anno

4° posto per Samuel Gasparella, che dopo i buoni risultati nelle gare nazionali si conferma anche a livello regionale.

21° posto per Daniel Berlusconi, che continua a crescere gara dopo gara.

Categoria Esordienti 2° anno

28° posto per Martino Ballada

37° posto per Matteo Foglia

46° posto per Riccardo Cerri

Grande soddisfazione per la squadra che continua a dimostrare competitività e determinazione. Complimenti a tutti i nostri atleti per l’impegno e la passione che mettono in ogni gara.

Never give up! Orange power!