Bando Spazio alla comunità, aperta la nuova edizione con un budget di 300.000 euro

Si è aperta il 5 maggio con un budget di 300.000 mila euro la nuova edizione del bando “Spazio alla comunità” con il quale Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e Banca Simetica sostengono lo stanziamento di contributi agli enti del terzo settore, agli enti religiosi e alle scuole paritarie per la manutenzione di immobili, l’acquisto e/o manutenzione di beni strumentali e di automezzi che vengono utilizzati per attività a favore della comunità.

“Obiettivo del bando è la cura degli spazi di comunità valorizzando le cittadinanze che li abitano – spiega il Presidente Michele Colombo – il bando Spazio alla comunità ha dunque al centro i luoghi e le persone che li rendono vivi, è questo lo spirito e il valore condiviso su cui anche quest’anno Banca Simetica ha deciso di affiancare la Fondazione su questa progettualità che negli anni è cresciuta contribuendo a dare nuovo senso a spazi spesso dimenticati. Quest’anno poi, coerentemente con il tema della sfida demografica che la Fondazione sta affrontando, abbiamo voluto puntare sulla cura degli spazi destinati alla fascia 0-6 per la quale occorrono luoghi specificamente progettati e capaci di accogliere e stimolare i bambini in età prescolare”.

Gli obiettivi del bando sono: favorire e incrementare forme di avvicinamento tra le comunità locali e gli enti attivi sui singoli territori; sostenere interventi funzionali alla realizzazione di azioni dirette ai destinatari finali; rafforzare i “luoghi del welfare”, spazi fisici che generano interazioni tra le persone per lo sviluppo delle relazioni che promuovono forme di collaborazione della comunità e di sostegno reciproco. Resta rilevante l’obiettivo di sostegno alla comunità economica biellese attraverso interventi a favore degli spazi della comunità locale (manutenzione immobili, beni strumentali e automezzi per realizzare attività e servizi) prevedendo una rilevanza nel coinvolgimento delle imprese locali.

Questa edizione del bando inoltre ritiene prioritario intervenire per rigenerare spazi e luoghi a disposizione di minori nella fascia prescolare (0 – 6 anni) e delle loro famiglie. Verrà data rilevanza anche agli interventi con ricadute a favore dei soggetti in stato di fragilità economica e sociale (anziani, disabili, indigenti) e a favore dell’aggregazione di ragazzi e giovani. In linea generale gli interventi dovranno promuovere azioni di sostenibilità ambientale ed energetica nell’ottica di incoraggiare gli enti a adottare pratiche che riducano gli impatti ambientali. Il bando intende finanziare: interventi di manutenzione di beni immobili; acquisto o manutenzione di beni strumentali o automezzi.

La linea di intervento inoltre contribuisce al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite: Obiettivo 7 “Energia pulita ed accessibile” in particolare: o 7.3) raddoppiare il tasso globale di miglioramento dell'efficienza energetica; 4 o 7a) facilitare l'accesso alla tecnologia e alla ricerca di energia pulita, comprese le energie rinnovabili, all'efficienza energetica. - Obiettivo 10 “Ridurre le disuguaglianze” in particolare: o 10.2) potenziare e promuovere l'inclusione sociale, economica e politica di tutti. - Obiettivo 11 “Città e comunità sostenibili” in particolare: o 11.3) aumentare l’urbanizzazione inclusiva e sostenibile e la capacità di pianificazione e gestione partecipata e integrata dell’insediamento umano in tutti i paesi; o -11.4) Rafforzare gli impegni per proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale e naturale del mondo.

Il bando sarà attivo fino alle 16 del 13 giugno 2025. Il contributo massimo erogabile per progetto non potrà essere superiore a € 15.000,00. La Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, in collaborazione con Banca Simetica, avvierà inoltre un percorso di accompagnamento per il raggiungimento degli obiettivi del bando affrontando anche la sfida della transizione demografica, centrale nella programmazione pluriennale 2025 – 2028, con lo strumento trasversale dell’accrescimento competenze. Il percorso di accompagnamento avrà un focus specifico sugli effetti generati dalle attività proposte.