Citycar o SUV? Perché oggi cambiare auto conviene come non mai FOTO

Citycar o SUV? Perché oggi cambiare auto conviene come non mai.

Non parliamo solo di modelli nuovi o di tecnologie sempre più avanzate, ma anche – e soprattutto – di condizioni d'acquisto straordinarie, come il finanziamento a tasso zero. Un'opportunità concreta che consente di acquistare senza interessi aggiuntivi, congelando il valore dell’auto e proteggendosi dai rincari futuri. Un’occasione che oggi, in un mercato sempre più incerto, fa davvero la differenza.

Citycar o SUV? Soluzioni per ogni stile di vita

Tra le citycar più amate, Hyundai i10 e Hyundai i20 offrono tutto ciò che serve per vivere la città (e non solo) con intelligenza.

Compatte fuori ma sorprendentemente spaziose dentro, sono perfette per chi vuole muoversi agilmente nel traffico urbano senza rinunciare a comfort e tecnologia.

Hyundai i10, lunga appena 3,67 metri, è una delle auto più compatte della categoria ma offre 5 posti veri e un bagagliaio molto spazioso da 252 litri, tra i più ampi del segmento. I consumi sono estremamente contenuti, con una media reale di circa 5 litri per 100 km, e le dotazioni di serie includono sistemi di assistenza alla guida avanzati come la frenata automatica d’emergenza e il mantenimento della corsia.

Hyundai i20, invece, è ideale per chi cerca un po' più di spazio e versatilità. Con i suoi 4,04 metri di lunghezza, offre un abitacolo comodo anche per viaggi lunghi, un bagagliaio generoso da 352 litri e una gamma motori efficiente che abbina prestazioni brillanti a consumi ridotti.

Inoltre, su i20 trovi anche connettività completa con Apple CarPlay e Android Auto, schermi touchscreen fino a 10,25”, navigatore integrato e i più recenti sistemi di sicurezza Hyundai SmartSense.

Per chi desidera ancora più spazio, versatilità e una guida rialzata, la nuova Hyundai Tucson è la soluzione perfetta.

Questo SUV di medie dimensioni, con i suoi 4,5 metri di lunghezza, offre interni spaziosi ai vertici della categoria e un bagagliaio da ben 620 litri.

Disponibile sia con motori benzina efficienti sia con versioni ibride (HEV e plug-in), Tucson combina prestazioni brillanti a consumi contenuti (tra 1,2 e 6,9 litri per 100 km a seconda del motore scelto).

La sicurezza è uno dei suoi punti di forza, grazie a dotazioni come il cruise control adattivo, il monitoraggio angolo cieco e l'assistente attivo al mantenimento corsia.

Lo stile è moderno, con linee tese e fari a scomparsa nella griglia anteriore, e gli interni sono progettati per offrire massimo comfort, anche nei lunghi viaggi.

Perché il tasso zero Hyundai fa davvero la differenza

Accedere oggi a un finanziamento a interessi zero significa poter scegliere un'auto nuova senza costi nascosti, con rate chiare e definite fin dal primo momento.

In un periodo in cui il costo del denaro è tornato a salire, bloccare l’acquisto a condizioni così vantaggiose è una delle mosse più intelligenti che si possano fare.

E non solo: acquistare ora può significare anche beneficiare di incentivi e valutazioni usato particolarmente favorevoli, massimizzando il valore della propria scelta.

Il partner giusto per accompagnarti in questa scelta

Quando si decide di cambiare auto, il consiglio è sempre uno: affidarsi a chi sa guidarti con competenza e trasparenza.

Hyundai Motor Assauto, con sedi a Gaglianico e Serravalle Sesia, è il partner perfetto per accompagnarti in ogni fase del percorso: dalla scelta del modello fino alla consegna, sia che si tratti di un'auto nuova sia che si opti per un usato selezionato e garantito.

Scoprire tutte le opportunità del tasso zero su Hyundai i10, Hyundai i20 e Hyundai Tucson non è mai stato così semplice.