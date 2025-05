Da Valencia a Jesolo, Ironbiella in campo: ecco com'è andata FOTO

Sulle linea di partenza del prestigioso Ironman di Valencia c'erano due atleti di Ironbiella, Matteo Prina Mello e Tiziano Valcauda. In acqua alle 7.30 del mattino per completare 1.9 km nella baia, 90 km di bici e per finire 21,1 km di corsa. All'alba Matteo e Tiziano hanno iniziato nuotare in mare, acqua fredda con muta obbligatoria, raffiche di vento in bici e una corsa da cardiopalma hanno caratterizzato una gara molto impegnativa.

Entrambi gli atleti concludono la gara e si portano a casa la medaglia di uno degli Ironman più belli d'Europa. Nella cornice dell'Idroscalo di Milano si svolge uno dei Triathlon Olimpici di livello di inizio stagione. La gara consiste nel nuotare per 1,5 km, pedalare per 40 km e correre per 10 km. Marco Zacchi e Silvia Solei rappresentavano i colori biellesi di Ironbiella. Nuotare nel bacino dell'Idroscalo non è semplice, un frazione in bici molto impegnativa per i continui rilanci e rettilinei molto veloci. Per concludere una corsa da fare con le ultime forze rimaste per raggiungere la finish line.

Il più caratteristico triathlon del Canavese si svolge a Candia, nel piccolo bacino immerso nella natura si svolge una delle gare più longeve del Triathlon Italiano. Edoardo Mutti e Luca Averono hanno partecipato alla distanza Olimpica no Draft. Gara impegnativa per l'acqua del bacino molto torbida e ancora fredda per le recenti piogge, bici molto mossa con un susseguirsi di salite e piani molto veloci. Infine una corsa tecnica in parte sullo sterrato che mette a dura prova le gambe degli atleti. Luca ed Edoardo hanno rappresentato i colori di Ironbiella molto bene.

Numerosi gli atleti da tutto il mondo per partecipare all'Ironman 70.3 di Jesolo, tra i migliaia di atleti anche: Andrea Frassati, Fabio Maroso, Simone Corsetto, Luca Bianco, Laura Ravera ed Enrica Soligo. Gara da 1,9 km nella baia di Jesolo, 90 km di bici molto veloce e pianeggiante ed infine una corsa tra lungo mare e vie del centro. Una delle gare più veloci nel circuito Ironman che porta gli atleti a spingere dall'inizio alla fine.