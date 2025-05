Caffè del Benessere, nuovo appuntamento a Biella: ecco di cosa si parlerà

Martedì 6 maggio, alle 15, nuovo appuntamento dei "Caffè del Benessere", incontri dedicati agli anziani tenuti da esperti, non solo medici, su argomenti di interesse della terza età. L'incontro si terrà presso l'Oratorio Santo Stefano in via don Minzoni, dietro le Poste Centrali, a Biella, presso il Salone "Maria Bonino" ed avrà come relatrice la dr.ssa Beatrice Marangon, Psicologa che tratterà degli "Aspetti psicologici della persona anziana".

Argomento molto importante in quanto questi aspetti condizionano fortemente la qualità di vita della persona nella terza età, il suo modo di affrontare l'invecchiamento, malattie e acciacchi della vecchiaia. Frequente nell'anziano la depressione legata alla perdita di famigliari e alla solitudine. Le reazioni degli anziani di fronte all'invecchiamento e alle avversità della vita non sono tutte uguali, dipendono anche dal tipo di personalità e di questo si parlerà in questo Caffè del Benessere.

L'Associazione Anzitutto che organizza i "Caffè del Benessere", in questo caso grazie alla fattiva collaborazione dei volontari dell'Oratorio Santo Stefano, fa parte della rete che realizza il progetto "AccompagnaMenti" (progetto innovativo di assistenza domiciliare alle persone con demenza finanziato dalla Fondazione Biverbanca e che ha come capofila AMA Biella). Al termine dell'incontro il tradizionale "Caffè".