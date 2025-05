Masserano, buona la prima per il mercatino dell'antiquariato: “Successo di pubblico, si replica a ottobre” (foto di Catia Ciccarelli per newsbiella.it)

Buona la prima per il mercatino dell'antiquariato di Masserano. 60 espositori, tantissimi visitatori da Biella e fuori provincia (in particolar modo da Novara, Vercelli, Milano e Torino). Riscontri positivi e feedback più che entusiasti.

È il bilancio della prima edizione, al suo debutto nel borgo antico del paese, sotto i portici medievali. L'evento ha dato l'opportunità di (ri)scoprire la bellezza e l'unicità dell'antica sede di un principato dalla lunga e prestigiosa storia, oltre a trascorrere una piacevole giornata tra arte, cultura e gastronomia.

Erano in programma, infatti, anche incontri con i produttori del territorio e degustazioni di vini, a cui si sono aggiunte le visite guidate ai luoghi simbolo di Masserano, come il Palazzo dei Principi, la chiesa medievale di San Teonesto, il Parco del Paradiso e la Via Crucis di Rongio Camillo.

Soddisfatta Roberta Pellati, organizzatrice assieme ai volontari della Pro Loco: “È stato un grande successo di pubblico. Visto il buon risultato, l'idea è di replicarlo a ottobre”.