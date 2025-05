Biella Corse: un “esercito” al via del Valle d’Aosta!

Presidente, quello di Biella Corse al Rally della Valle d’Aosta di questo fine settimana non è neanche più uno squadrone, è … un esercito! “Effettivamente siamo un bel numero” risponde sorridendo Alby Negri, Presidente e “Team Manager” di Biella Corse. “Con 18 equipaggi (ma potevano anche essere di più) e ulteriori tre navigatori siamo indubbiamente la Scuderia più numerosa! Grazie ai nostri amici valdostani ma certo anche al percorso, sempre bellissimo. Anzi, quest’anno che si torna a partire da Saint Vincent, lo è ancor di più! Noi siamo presenti con equipaggi distribuiti in tutte le classi e, sono sicuro, faremo un’ottima figura!”.

Il primo degli equipaggi Biella Corse a prendere il via sarà, con il numero 19, quello composto dal valdostano Manuel Dublanc e dall'ossolano Marco Bevilacqua, nuovamente in gara insieme su di una Skoda Fabia Evo (gruppo RC2N, classe R5/Rally2).

Poche posizioni più dietro, con il numero 29, partiranno invece i valdostani Fabrizio Chiabotto e Valentina Piatto, alla guida di un'altra Skoda Fabia Evo (gruppo RC2N, classe R5/Rally2). Quindi, con il numero 30, il canavesano Elvis Grosso e la biellese Ornella Blanco Malerba, anche loro in gara con una Skoda Fabia Evo (gruppo RC2N, classe R5/Rally2).

Cambio di categoria: con il numero 34 partiranno i valdostani Giancarlo Graziosi e Thierry Bionaz, in gara con una Renault Clio S1600 (gruppo RC3N, classe Super 1600); stessa vettura e stessa regione per Fabrizio Lovati e Vincenzo Della Fazza ( Renault Clio S1600 ), in gara con il numero 35.

Alla guida di una Peugeot 208 VTI (gruppo RC4N, classe Rally4/R2) entreranno poi in gara tre equipaggi Biella Corse: con il numero 82, i valdostani Armin Nicolet e Hervé Navillod, con il numero 83 il novarese Fausto Ingignoli e il biellese Simone Bottega e con l'86 il valdostano Thierry Joly, in coppia con l'eporediese Enrico Ruffinelli. A seguire, con il numero 90 prenderanno il via i valdostani Nicolò Iannino (è un Under 25) e Beatrice Marchetto, su di una Citroen C2 GT (gruppo RC4N, classe Rally4/R2).

Partiranno poi tre equipaggi in gara con una Renault Clio R.S. Line (gruppo RC5N, classe Rally5): sono i valdostani Didier Bionaz e Jennyfer Lale Murix, con il numero 98, il biellese Piero Magnani con la debuttante (e "figlia d'arte") Jenny Grosso, sulla vettura numero 108, e, con la numero 112, l'Over 45 Michele Olivero, in gara con il valdostano Marco Mwaniki.

Sarà quindi la volta dei valdostani Fabrizio Duclair e Dennis Brunod, al via con la loro sempre valida Renault Clio Williams (gruppo RC4N, classe A7) e il numero 115; poi l'Under 25 Alberto Stopani, con Roberto Rossi, sulla Renault Clio Sport (gruppo RC5N, classe N3) numero 121; e ancora, con il numero 134, l'Over 45 Marcello Thiebat e Andrea Contratto, in gara con un'altra Renault Clio Williams (gruppo RC5N, classe N3).

A seguire, con il numero 156, entreranno in gara Sandro Quinto e Aldo Gentile, con una Peugeot 106 Rallye (gruppo RC5N, classe A5); quindi l'Under 25 Yael Bagnod, al via con Eric Bagnod sulla Peugeot 106 (gruppo RC5N, classe N2) numero 168; e ancora l'Over 55 Moris Longo, in gara con la figlia Giulia Longo sulla Citroen Saxo VTS (gruppo RC5N, classe N2) numero 172.

Non è finita qui: in questo rally gareggeranno anche ulteriori tre navigatori di Biella Corse, a fianco di piloti di altra scuderia. Sono Luca Pieri, che sarà al via con Filippo Serena sulla Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe R5/RALLY2) numero 20; Francesca Belli, in gara con Stefano Amatori sulla Renault Clio S1600 (gruppo RC3N, classe Super 1600) numero 37; e Gabriele Meloni, che affiancherà il pilota Hervé Milliery sulla Renault Clio R.S. Line (gruppo RC5N, classe RALLY5) numero 109.

La gara partirà da Saint Vincent alle 16,31 di sabato 3 maggio e si concluderà, sempre a Saint Vincent, a partire dalle 16,01 di domenica 4 maggio.

I concorrenti affronteranno in tutto sei prove speciali, due il primo giorno e quattro il secondo.

Sabato faranno due passaggi (il secondo in notturna) sulla "Nus-Verrayes" (di 11,55 chilometri; domenica si sfideranno invece sulla "Saint Vincent-Emarese" (di 10,40 chilometri) e sulla "Saint Marcel-Fenis" (di 10,40 chilometri), entrambe percorse due volte.

In totale i concorrenti percorreranno 320,50 chilometri, di cui 73,50 in prova speciale.