Fuoristrada: Serena Rodella trionfa al "Motovun Off Road in Croazia".

Importante trasferta per la pilota biellese Serena Rodella, che a bordo del suo fuoristrada porta a casa l'ennesima vittoria di categoria. In terra croata, fra il 30 aprile e il 1° maggio, Rodella ha partecipato al Motovun Off Road con ottimi esiti: trionfa nella categoria femminile e chiude al dodicesimo posto assoluto su un totale di 85 iscritti. Un altro trofeo che andrà ad arricchire una lunga serie di conquiste.