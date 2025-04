Grandi prove sportive per Piemonte Ginnastica, ecco i risultati ottenuti FOTO

Domenica 27 aprile la ASD Piemonte Ginnastica ha gareggiato a Saint Vincent con Sophie Rizzo, ritornata a vestire la maglia societaria, scesa in pedana nel Livello D nella 2° prova individuale regionale di FGI. Dopo qualche anno di lontananza dalla ritmica la ginnasta, seguita dalla tecnica Francesca Boggio, ha conquistato un onorevole 14° posto su 21 ginnaste Senior2.

A Cantalupa, vicino a Pinerolo, si svolgeva contemporaneamente una prova di Ritmicamica del PGS. Per il programma Friends Cup le super ginnaste Sandra Piana ed Ana Clara Marino scatenano nel pubblico applausi scroscianti conquistando: l’oro nel nastro e nel cerchio Sandra, categoria Senior, oro nel nastro e palla Ana Clara, categoria Junior ed ancora oro in coppia. Alice Givone, Categoria Propaganda, alla seconda esperienza agonistica, è 11° alla palla e 14° al corpo libero su 30 partecipanti. La coppia Open Sara Gareri e Valentina Lucena Alves conquista l’argento.

Grande emozione per le Mini Alice Spalla e Amelie Tonello, alla prima esperienza agonistica. Un plauso all’istruttrice Teresa Romano per il settore promozionale, ed alle aiuto istruttore Valentina Cortella e Rebecca Pulze, con la DS Donatella Eterno, per il programma Friends Cup.