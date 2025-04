Plastic Free, a Biella una mattinata a favore dell'ambiente: “Raccolti molti rifiuti” FOTO

A Biella sono tornate le giornate a favore dell'ambiente targate Plastic Free. Ben 15 persone si sono date appuntamento questa mattina, 26 aprile, nel parcheggio di corso Europa, per un momento di profonda condivisione, che ha visto la presenza di moltissimi giovani.

“Siamo soddisfatti della partecipazione – spiegano gli organizzatori – Un po' meno dei tanti rifiuti raccolti. Sono stati riempiti ben 14 sacchi. Si è registrata molta plastica, assieme a vestiti vecchi, pannolini per bambini, cicche di sigarette, una batteria d'auto e perfino alcune siringhe. Momenti come questi sono importanti per sensibilizzare le coscienze delle persone”.