Mosso Vertical San Bernardo: oltre 260 partecipanti all'edizione del 25 Aprile VIDEO

Splendida giornata di sole e grande partecipazione per l’ottava edizione del Mosso Vertical San Bernardo, andata in scena questa mattina, venerdì 25 aprile, nel cuore di Valdilana. Alla partenza, dalla Piazzetta delle Granaglie nel centro storico di Mosso, si sono presentati ben 146 atleti per la gara competitiva e circa 120 camminatori per la versione ludico motoria.

Il percorso, come da tradizione, ha messo alla prova tutti i partecipanti con i suoi 6 km di sola salita e 800 m di dislivello positivo. Prima dello start, gli organizzatori e i partecipanti hanno osservato un minuto di silenzio in ricordo del Papa, rendendo omaggio al Pontefice, prima della partenza.

La manifestazione, approvata dalla FIDAL e organizzata dalla Polisportiva Pietro Micca – Biella Running, con la collaborazione della Pro Loco di Mosso, ha confermato ancora una volta la sua vocazione sportiva e solidale: l’intero ricavato sarà infatti devoluto in beneficenza.

Trionfano per l'8a edizione Stefano Vota, con un tempo di 38:17.47; Francesco Nicola al secondo posto, con 39:21.86 e al terzo gradino del podio Robert Grant Britton, con 40:01.30.