Biella ricorda la Liberazione: fiaccolata, concerti e memoria per l’80° anniversario

Una giornata ricca di memoria, musica e partecipazione civile: così Biella celebra oggi, giovedì 24 aprile, l’80° anniversario della cacciata di nazisti e fascisti dalla città, avvenuta nel 1945. Un calendario fitto di iniziative accompagnerà la cittadinanza fino a domani, 25 aprile, tra commemorazioni ufficiali, eventi culturali e momenti di riflessione collettiva.

Come da tradizione, alle 10 si terrà nei giardini Zumaglini la cerimonia ufficiale al cospetto della statua dell’Alpino con il mulo. Dopo la deposizione della corona d’alloro interverranno le autorità cittadine e Gianni Chiorino, presidente dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI) di Biella.

Il secondo momento simbolico è previsto alle 19.45 davanti a villa Schneider, storica sede della polizia politica nazista, teatro di torture e prigionia per i partigiani. Da qui partirà la tradizionale fiaccolata che attraverserà luoghi-simbolo della memoria resistenziale. L’arrivo del corteo in piazza del Monte darà il via al primo dei concerti del programma “Mai come ora”, dedicato all’ottantesimo anniversario della Liberazione. Saliranno sul palco – meteo permettendo, altrimenti lo spettacolo si terrà allo spazio Hydro di via Cernaia – Il Quaderno Rosso (rock folk torinese), i Morino Dewest Combo guidati da Luca Morino dei Mau Mau, la giovane rapper femminista Kiki, e gli ospiti più attesi: i romani Assalti Frontali.

La musica proseguirà anche venerdì 25 aprile, sempre in piazza del Monte (o allo spazio Hydro in caso di pioggia), a partire dalle 18. Sul palco si alterneranno i Dedalus con Riccardo Ruggeri, Riccardo Poma e Alessandro Venturin, il Coro delle Mondine di Novi, il trio femminile Le Canta Fino a Dieci, i biellesi Le Ossa e la band Alvaro. Chiuderà la serata un progetto visual-musicale con i ritratti degli ultimi partigiani viventi, realizzati da Davide Bernardi, rielaborati dall’illustratore Aaron Inker e accompagnati da una sonorizzazione dal vivo dello stesso Bernardi.

Il 25 aprile si aprirà invece all’insegna dello sport e della memoria con “Pedali di Resistenza”: un percorso ciclistico fuoristrada che partirà alle 8.30 da piazza San Giovanni Bosco per toccare i sentieri della Liberazione, con arrivo a Lace, frazione di Donato, sede della commemorazione ufficiale della valle Elvo.

Nel pomeriggio, sempre in piazza del Monte, spazio alla creatività con laboratori di fumetto guidati da Gloria Meluzzi e un workshop di piccola editoria partigiana a cura di Bosco Edizioni, durante il quale saranno reinterpretati i manifesti murali affissi nei giorni della Liberazione.