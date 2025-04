Incidente sulla SP100 tra Andorno e Biella: conducenti in ospedale per accertamenti

Ancora un incidente sulle strade biellesi. Nella serata di ieri lunedì 21 aprile, intorno alle 21.15, due auto si sono scontrate lungo il rettilineo della Strada Provinciale 100, nel tratto compreso tra Andorno e Biella.

L’impatto, le cui cause sono al vaglio degli inquirenti, ha reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, impegnati non solo nella messa in sicurezza dei mezzi, ma anche nell’estrazione delle persone rimaste all'interno degli abitacoli.

I due conducenti sono stati trasportati al pronto soccorso per accertamenti di rito. Sul posto anche le forze dell’ordine, incaricate di gestire la viabilità e di effettuare i rilievi utili a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.