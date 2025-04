Pasqua, gli auguri del vescovo di Biella Farinella: “Alziamo il nostro sguardo e rialziamoci” VIDEO

“Auguro ai biellesi, con tutto il cuore, una Pasqua vera. Che sia di rinascita, di luce, di coraggio e di sguardi alzati verso il Risorto. Cristo è veramente risorto”. Queste le parole del vescovo di Biella Roberto Farinella, nel messaggio rivolto alla comunità biellese, nel giorno della Santa Pasqua.

“Il messaggio di quest'anno è il seguente – afferma – La croce del Venerdì Santo non è la fine ma il passaggio. La vita ha vinto, l'amore ha trionfato. Sappiamo di vivere in tempi difficili, nel mondo e perfino dentro di noi. Ma, in occasione della Pasqua, è tempo di alzare il nostro sguardo e rialzarci. La parola Resurrezione significa proprio questo”.

Per Monsignor Farinella la giornata odierna “sarà una festa ancor più grande. Una Pasqua celebrata assieme ai nostri fratelli ortodossi. Un segno bellissimo che ci ricorda che la vita vince anche le divisioni. Auspichiamo la fine di tutti i conflitti e le violenze”.