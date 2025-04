Ippon 2, Marta Buono è d'Oro all’Open League di Riccione

Nei giorni 12 e 13 aprile, più di 1700 atleti di 315 società FIJLKAM hanno partecipato all’Open League di Riccione, gara di livello altissimo con la presenza dei migliori atleti italiani, valevole per il Ranking Nazionale in vista dei prossimi Campionati Europei.

Per la Ippon 2 hanno partecipato otto atleti guidati dal maestro Feggi Maurizio con l’aiuto di Alessandro Demargherita in veste di coach. Grande gara di Marta Buono che ha conquistato l’oro nella categoria Under 21 fino a 68 kg., con un crescendo di prestazioni che l’hanno portata sul gradino più alto del podio.

Buono ha avuto conferma del suo ottimo stato di forma già tre settimane fa ai Campionati Italiani Assoluti, quando ha raggiunto la finale per il terzo posto. Buone prove anche per gli altri atleti della compagine biellese: Filippo Mosca, Lorenzo Marinone, Cristian Spilinga, Aurora Fattori, Bianca Zanetti, Francesca Magliola,e Vittoria Pozzo. Alcuni di loro si sono fermati al terzo combattimento, altri al secondo e alcuni al primo senza avere la possibilità di essere ripescati.