Lessona, Capovilla senza energia elettrica da questa mattina, il sindaco Cambiè: "Chiamatemi se posso fare qualcosa"

Il sindaco di Lessona Simone Cambiè si è messo pubblicamente a disposizione di chi ha necessità sui canali social dove scrive: "Siamo a conoscenza che a Capovilla manca l’energia elettrica da questa mattina. Siamo a conoscenza che in frazione, Dallacqua/Monte manchi l’energia elettrica. A Crosa è tornata, spero stabilmente. Le condizioni meteorologiche rendono e hanno reso difficili gli interventi. Sono a conoscenza del disagio, ma sono uomini a lavorare, a diversi metri di altezza, sotto l’acqua, trattando energia elettrica. E quando cade una pianta accade quello che vedete in foto. So che alcuni di voi vivono una situazione di disagio. Chiamatemi se posso fare qualcosa. Il mio numero è pubblico sul profilo Facebook".

Nella sola giornata di oggi a Lessona sono cadute tre piante. La situazione è monitorata, si spera nelle condizioni meteo.