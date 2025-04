Jiu Jitsu, 7 medaglie per Spazioforma: a maggio arriva la gabbia a Verrone per un evento internazionale

Il 13 aprile scorso, a Novara, si è svolta la Coppa Nord Italia di Brazilian Jiu Jitsu, prestigioso evento con migliaia di partecipanti da tutta Europa. A prendere parte a questo evento sono stati diversi gli atleti del team Spazioforma Biella, guidati dalla cintura nera Basilio Tazio e sono andati pressoché tutti a podio.

Nicolò Ledda, nella categoria fino a 56 kg 12-13 anni, conquista l'oro senza Kimono e l'argento con Kimono, Amedeo Angeletti e Leonardo Nucci si classificano rispettivamente secondo e terzo nella categoria fino a 44 kg 12-13 anni senza Kimono, Maula Gabriele, alla sua prima competizione ottiene il terzo posto nella categoria adulti fino a 85kg e il terzo posto nella categoria di peso Open disputando una decina di match. Melany Ruiz si classifica al terzo posto nella categoria adulti femminile fino a 56 kg.

Niente podio per Luca Orizand e Mounir Ahmed, che arrivano ai quarti di finale entrambi in categorie con oltre 20 avversari ciascuno. Rivedremo presto in azione questi atleti e molti altri nell'evento esplosivo che si svolgerà il prossimo 17 maggio proprio nel Biellese, precisamente a Verrone, dove, a partire dalle 11 del mattino circa, si affronteranno atleti da tutta la penisola nell'importante torneo federale di MMA e Grappling.

Dalle 19.30 prenderà il via invece l'evento internazionale "Trofeo Spazioforma" che vedrà impegnati atleti esperti e professionisti in diverse discipline da combattimento tra cui le MMA, la Kickboxing, il Brazilian Jiu Jitsu e nel match finale il Veterano Cristian Magro Affronterà Sergio Leveque nello "Striking", regolamento simile al Pugilato, ma con i guanti che si usano nelle MMA. Nelle MMA Professionistiche, L'atleta Biellese Nicolò Solinas affronterà invece Louay Zraidi sulla distanza regolare di 3 Round da 5 Minuti.

Qui le parole di Nicolò in vista del match che disputerà il 17 maggio.

Durante la tua carriera hai raggiunto traguardi importanti combattendo per venator e Cage Warriors, attualmente la più importante promotion professionistica di MMA in Europa. Vieni da un infortunio che ti ha impedito di affrontare Zraidi lo scorso dicembre, ore come stai?

Ora sto bene, e la preparazione procede come da programma.

Per te sarà la prima volta nella tua città, quali sono le tue emozioni?

Un evento di questa rilevanza nel Biellese non è mai stato organizzato e oltre ad essere felice, essendo di Biella mi sentivo in dovere di essere nella card di questa manifestazione.

Cosa pensi di Louay Zraidi, il tuo avversario e quali sono i suoi punti di forza?

Il mio avversario è un ottimo fighter con una kickboxing esplosiva e precisa quindi bisognerà essere attenti e più precisi di lui.

Quali saranno i tuoi obiettivi dopo questo incontro?

In questo momento sono concentrato sulla preparazione a questo match, dopo parlerò con i miei coach e vedremo cosa fare.

Cosa vuoi dire al tuo avversario prima del match?

Preparati bene, sarà un grande match, daremo spettacolo!

E per il pubblico biellese, perchè deve venire a sostenerti e a vedere il tuo match e gli altri presenti all'evento?

Per tanto tempo, ho sentito chiedere da molti, un evento importante a Biella, ora c'è, non avete più scuse, venite a tifare non solo me, ma anche tutti gli altri concittadini coinvolti!

Ricordiamo che i biglietti per questo evento sono limitati, per informazioni contattare: 3939316707.